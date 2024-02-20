裕隆旗下新鑫完成百億授信案 馬來西亞子公司上半年開出

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-20 17:12

裕隆集團旗下企業金融公司新鑫公司今 (20) 日與兆豐銀行等共 13 家銀行簽訂授信合約，推動新台幣 100 億元聯合授信案，超額認購比高達 1.63 倍，新鑫表示，馬來西亞子公司將於上半年開幕，未來也將持續擴張海外布局版圖。

本次新鑫公司委由兆豐銀統籌的 ESG 指標聯貸案，原本預計募集 80 億元，因銀行團參貸踴躍，超額認參高達 1.63 倍，最終以 100 億元結案。

本案由兆豐銀行和合作金庫共同主辦，參貸行有上海商業銀行、土地銀行、王道銀行、台中商業銀行、永豐銀行、玉山銀行、板信商業銀行、第一銀行、華南銀行、菲律賓首都銀行和彰化銀行，合計 13 家銀行共同參與。

新鑫是台灣首家專業經營商用車融資租賃的公司，近年來進行策略轉型，現已成為跨足企業資融、商用車、設備買賣、微型金融、太陽能發電等項目的全方位企業融資租賃公司，去年合併營收年增超過 36%，並獲中華信評核予長期信用評等為｢twA-｣，長期評等展望為｢正向｣肯定。

展望未來，新鑫表示，將加強力道，擴大已深耕多年的企業融資租賃領域，而海外則積極進軍東南亞市場。