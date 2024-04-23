鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至27.63元，預估目標價為600元
鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:11
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.17元上修至27.63元，其中最高估值30.44元，最低估值18.42元，預估目標價為600元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|30.44(30.44)
|39.08
|45.03
|最低值
|18.42(18.42)
|25.46
|33.85
|平均值
|26.95(26.61)
|33.38
|39.65
|中位數
|27.63(27.17)
|33.72
|39.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|117,016,220
|146,236,480
|165,748,950
|最低值
|98,710,000
|111,603,000
|137,356,690
|平均值
|111,931,110
|129,513,420
|147,710,220
|中位數
|112,851,000
|129,557,000
|145,043,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|17.85
|31.62
|33
|17.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,179,276
|111,789,791
|105,504,286
|77,759,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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