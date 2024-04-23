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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至27.63元，預估目標價為600元

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:11

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.17元上修至27.63元，其中最高估值30.44元，最低估值18.42元，預估目標價為600元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 30.44(30.44) 39.08 45.03
最低值 18.42(18.42) 25.46 33.85
平均值 26.95(26.61) 33.38 39.65
中位數 27.63(27.17) 33.72 39.53

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 117,016,220 146,236,480 165,748,950
最低值 98,710,000 111,603,000 137,356,690
平均值 111,931,110 129,513,420 147,710,220
中位數 112,851,000 129,557,000 145,043,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 17.85 31.62 33 17.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		 95,179,276 111,789,791 105,504,286 77,759,470

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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