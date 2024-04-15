本週台股必看重點，這家公司將影響本週走勢!!!
鐘崑禎分析師(摩爾投顧) 2024-04-15 16:05
因中東戰事影響，上週五道瓊下跌 475 點，費半下跌 3.29%，本週台股震盪一定會很大。但！大家完全不用擔心，主要還是伊朗對以色列發動攻擊，所引發的避險賣。『黃金、原油、美元』同步大漲，這就是標準的非經濟因素下跌！
對於好公司好股票，就是 100% 的低接機會，尤其是本週的重點族群『台積電設備』本週幾個重點 -
1. 美國 "高盛、摩根士丹利、艾斯摩爾、Netfix" 公佈財報，法國 "LV 集團" 公佈財報。
務必密切關注
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文章來源：摩爾投顧鐘崑禎分析師
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