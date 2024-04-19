〈瑞昱法說〉Q1存貨回沖效益顯 EPS 6.1元創一年半新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-19 16:14

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (19) 日召開法說會，副總黃依瑋表示，瑞昱第一季受惠存貨回沖利益挹注，毛利率回升至 5 成，稅後純益 31.3 億元，季增 43.5%，年增 74.5%，每股稅後純益 6.1 元，雙雙創下一年半高點，並預期未來幾季還會有存貨回沖利益。

瑞昱第一季營收 256.23 億元，季增 13.5%，年增 30.6%，毛利率 50.8%，季增 6.1 個百分點，年增 7.7 個百分點，營益率 10.7%，季增 5.6 個百分點，年增 3.5 個百分點，稅後純益 31.3 億元，季增 43.5%，年增 74.5%，每股稅後純益 6.1 元。

瑞昱第一季營業費用大增至 102.81 億元，季增 14.9%，年增 45.8%，黃依瑋表示，營業費用增加主要是投入研發，以掌握 AI 與伺服器相關訂單機會，預期未來幾季營業費用比重會與首季相似，但隨著營收成長，營業費用比例會逐步降低。