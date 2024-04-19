〈瑞昱法說〉Q2訂單能見度有限 今年車用乙太網出貨續揚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-19 17:02

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (19) 日召開法說會，副總黃依瑋表示，儘管各產品線訂單表現不錯，但由於地緣政治、宏觀經濟等影響，第二季訂單能見度相對有限，以產品線來看，特別看好車用乙太網今年業績將持續有顯著成長。

細分各產品線，黃依瑋說，儘管今年全球汽車銷量僅小增，但瑞昱自身的車用乙太網來看，今年還會有不錯的成長，與過去幾年高成長的趨勢相似。

另外，瑞昱乙太網第一季受惠 PC 庫存回補以及 2.5G 乙太網需求成長，乙太網業績穩健增長，並看好 2.5G 乙太網今年將強勁成長，5G 乙太網導入速度則略低於預期。

交換器方面，黃依瑋說，儘管公司在部分地區遇到挑戰，如嚴峻的價格競爭等，但感受客戶需求正在復甦，各區域的電信運營商標案也開始釋出，尤其看好 2.5G 交換器市占率提升，長期來看，10G PON、Wi-Fi 7 將帶動 Multi-Gigabit 交換器。

至於 Wi-Fi 方面，瑞昱在農曆年後感受客戶需求增加，尤其在消費性電子與物聯網領域的需求優預期，新規格 Wi-Fi 7 今年是量產首年，預估今年在 PC 與路由器滲透率達 5%，而 PC 新機種中則有 80-90% 採用 6/6E、路由器新機種也有超過 70% 採用 6/6E。