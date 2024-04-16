台股隨美股轉弱已成形 中東衝突引發通膨預期 五大受惠族群出列

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-16 11:17

伊朗向以色列發射無人機和飛彈，升級中東緊張局勢，但美方已表態不會藉此對付伊朗，凱基投顧今 (16) 日分析指出，此意味本次衝突不至於引發大戰，但造成市場預期原預料價格飆升，並推遲聯準會降息時程，台股隨美股轉弱的趨勢已成形，短線建議投資人，可先聚焦中東衝突的五大受惠類股，包括煉油、貴金屬、軍工、無人機和貨櫃運輸。

圖表：凱基投顧提供。

凱基觀察，1940 年以來歷次國際重大戰爭或恐攻事件對股市的影響，只要未演變成世界大戰或美國本土未受波及，則對股市影響約 1 周內利空出盡，約 3 周內即收復起跌點，因此，凱基研判，本次伊朗與以色列的衝突事件對台股為短期影響。

不過，由於伊朗是產油國，儲存量占全球市占率 9%，且伊朗還揚言要封鎖荷姆茲海峽，而全球有 30% 的液化天然氣和 20% 的石油經由該海峽運送，因此，本次衝突的預期心理將容易推升石油價格，連帶推高黃金和美元等避險資產價格，進而引發對通膨的預期。

市場估聯準會降息時程將推遲，推升美債殖利率，並將對中長期經濟將帶來負面衝擊，而對通膨推升的預期心理，則視本次衝突何時結束和如何演變而定。