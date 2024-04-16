〈能源盤後〉伊朗空襲9成9遭以色列化解 限縮中東動盪程度 油價收低

鉅亨網編譯許家華 2024-04-16 05:48

伊朗對以色列的攻擊造成的損失有限，有助於降低市場對中東動盪擴大的預期，令國際油價周一 (15 日) 收低。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 25 美分或 0.3%，收每桶 85.41 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 35 美分或 0.4%，收每桶 90.10 美元。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 2.78 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 1.2%，收每加侖 2.65 美元。

5 月交割的天然氣價格大跌 4.5%，收每百萬 Btu 1.69 美元。

市場推動力

油價周一下跌，未能從周末伊朗攻擊以色列的事件中獲得太多支撐力，因為以色列的防禦很大程度上阻止了此回攻擊。隨後，伊朗政府表示，在沒有進一步挑釁的情況下，沒有進一步攻擊以色列的計畫。

伊朗針對本月初其駐敘利亞領事館遇襲事件做出回應，在 4 月 14 日向以色列領土發動大規模空襲，但當中 99% 都被以色列及其盟友攔截擊落，未造成重大傷亡。

SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，伊朗此舉「尚未真正導致事態升級」，因此市場似乎看到「石油短期獲利了結」，尤其是周五收漲後的平倉。但儘管烏克蘭、中東和紅海的衝突並未推高周一油價，「風險仍然很高，任何事情都有可能發生。」

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，交易員的焦點現已轉向以色列以及任何可能的應對計畫。

據報導，美國總統拜登上周末敦促緩和緊張局勢，據悉美國外交官正戮力說服以色列不要報復。

Hansen 表示：「原油價格已經包含了風險溢價，除非市場面臨真正的供應中斷，否則不太可能上漲至每桶 100 美元。現在所有人都關注以色列及其反應，尤其是拜登總統敦促以色列克制，以及伊朗表示不打算繼續襲擊後。」

以色列軍事參謀長 Herzi Halevi 中將表示，以色列將對伊朗周末的飛彈襲擊做出回應，但沒有透露何時或如何回應。