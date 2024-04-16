〈能源盤後〉伊朗空襲9成9遭以色列化解 限縮中東動盪程度 油價收低
鉅亨網編譯許家華 2024-04-16 05:48
伊朗對以色列的攻擊造成的損失有限，有助於降低市場對中東動盪擴大的預期，令國際油價周一 (15 日) 收低。
能源商品價格
市場推動力
油價周一下跌，未能從周末伊朗攻擊以色列的事件中獲得太多支撐力，因為以色列的防禦很大程度上阻止了此回攻擊。隨後，伊朗政府表示，在沒有進一步挑釁的情況下，沒有進一步攻擊以色列的計畫。
伊朗針對本月初其駐敘利亞領事館遇襲事件做出回應，在 4 月 14 日向以色列領土發動大規模空襲，但當中 99% 都被以色列及其盟友攔截擊落，未造成重大傷亡。
SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，伊朗此舉「尚未真正導致事態升級」，因此市場似乎看到「石油短期獲利了結」，尤其是周五收漲後的平倉。但儘管烏克蘭、中東和紅海的衝突並未推高周一油價，「風險仍然很高，任何事情都有可能發生。」
盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，交易員的焦點現已轉向以色列以及任何可能的應對計畫。
據報導，美國總統拜登上周末敦促緩和緊張局勢，據悉美國外交官正戮力說服以色列不要報復。
Hansen 表示：「原油價格已經包含了風險溢價，除非市場面臨真正的供應中斷，否則不太可能上漲至每桶 100 美元。現在所有人都關注以色列及其反應，尤其是拜登總統敦促以色列克制，以及伊朗表示不打算繼續襲擊後。」
以色列軍事參謀長 Herzi Halevi 中將表示，以色列將對伊朗周末的飛彈襲擊做出回應，但沒有透露何時或如何回應。
摩根大通分析師指出，周末的襲擊是伊朗首次從自家領土對以色列發動攻擊，此前伊朗更頃向透過代理人進行行動。「此回襲擊被視為可能改寫兩國之間的接觸規則，且可能引發以色列反應，從而威脅爆發全面地區戰爭。」
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