聯合國安理會緊急開會 彭博：G7領袖勸以色列不要發動報復性反擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-15 10:00

聯合國安理會應以色列要求在周日（14 日）召開緊急會議，討論伊朗對以色列的軍事行動。聯合國秘書長古特瑞斯引述以色列和伊朗雙方函件內容，再次呼籲以色列和伊朗立即停止敵對行為。

古特瑞斯重申，向一國境內發動攻擊不符合聯合國憲章的原則，襲擊外交館舍也違反了國際法。

古特瑞斯表示：「為和平而努力是我們共同的責任。當前區域甚至全球安全與穩定正在不斷遭到破壞，不管中東還是全世界，都無法再承受一場戰爭了。」

七國集團（G7）領導人也在周日舉行視訊會議，協調對伊朗襲擊以色列的外交回應措施，呼籲各方保持克制，並降低緊張局勢。

這次會議由 G7 輪值主席國義大利總理梅洛尼召集。據《彭博》披露，知情人士透露，G7 領導人同意運用所有管道，力勸以色列不要對伊朗發動報復性回擊。

消息人士說，G7 領袖也對伊朗不會很快發動另一波攻擊持謹慎樂觀看法。

G7 領袖在會後聯合聲明中說，將繼續努力穩定形勢，避免局勢進一步升級，「我們隨時準備採取新一輪措施，對破壞中東穩定的新行動做出反應」。

聯合聲明指出，與會國家強烈譴責伊朗攻擊以色列，向以色列及其人民表示支持，並重申對以色列的國安承諾。