以色列總統稱不尋求與伊朗開戰 戰時內閣未決定如何反制伊朗襲擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-15 12:23

伊朗史上首度直接攻擊以色列，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）在周日（14 日）表示，不尋求與伊朗開戰，但這場襲擊必須得到相應回應，目前戰時內閣未決定如何反制伊朗襲擊。

據《CNN》報導，赫佐格周日說：「這是一次非常有侵略性、非常野蠻的攻擊，看起來像是在宣戰，但我要立即補充說明的是，我方不尋求開戰，始終尋求和平。」

赫佐格還提到，總理尼坦雅胡正在與許多國家的領袖討論，並與盟國協商，以回應伊朗的行動。

此外，據《CNN》報導，一名以色列官員表示，長達數小時的戰時內閣會議於周日晚上結束，但內閣未就如何反制伊朗的襲擊做出決定。

戰時內閣決心做出回應，但內閣尚未敲定時間和範圍。該官員說，軍方的任務是提出更多反制選項。