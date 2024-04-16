〈台股盤後〉摜破2萬點後恐慌如餘震不斷 跌547點收19901點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-16 13:59

台股今 (15) 日早盤在因伊、以的中東地緣政治衝突下恐慌情緒下，台灣金融市場面臨股市及匯市雙殺局面，股市大盤跳空下跌開出後，盤中加權股價指數一度狂瀉逾 605.23 點，創台股史上第七大跌點，並摜破 2 萬點大關，終場指數收在 19901.96 點，下跌 547.81 點，成交值 5349.09 億元。

同時，新台幣兌美元匯價中午暫收 32.531 元，貶值 1.53 角，創 8 年新低，成交金額爲 12.1 億美元。同時，台股金融類股指數今天的表現也不振，盤中也下殺超過 2.3%。

市場專家指出，台股大盤在高檔的急跌，連兩天盤中大跌超過 800 點，預估大盤指數在 3 月 15 日盤中低點的 19682.5 點尋求支撐。而今天盤中的矽智財個股創意 (3443-TW) 、世芯 - KY(3661-TW)、M31(6643-TW) 及部分 IC 設計股已呈現反彈，也成為在台股先進入整理、先反彈的強勢指標族群。

但資深分析師簡伯儀指出，今天的大盤表現弱勢並已跌破月均線，在中東地緣政治衝突未解之前，操作上也仍應保守。

台股集中市場大盤今日早盤開盤跳空下跌，開在 20365.11 點，也盤中的最高 點位，最低 19844.54 點， 終場指數收在 19901.96 點，下跌 547.81 點，成交值 5349.09 億元。

台股今天仍有部分重電、軍工、矽智財、IC 設計及黃金概念股如佳龍 (9955-TW) 及和成 (1810-TW) 盤中漲停表態；但台積電 (2330-TW) 盤中重挫 21 元或 2.61%，加深台股指數摜殺的壓力，其他如聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 及中華電 (2412-TW) 的下跌，也讓大盤指數下殺並造成一波又一波的市場賣壓湧出 。其中，大立光股價並跌破年線創 5 個月來新低。

台積電今天以 788 元作收，較昨日下跌 18 元或 2.23%，成交量 4.94 萬張。

台積電將在 4 月 18 日召開法人說明會，目前市場也盼在台積電在美國、日本等地的大幅度擴廠消息之外，管理層同時有好消息的的釋出，提振目前低迷的市場氣氛。