伊朗外長：已通知美方 伊朗只會對以色列發動「有限」攻擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-15 08:46

伊朗外交部長 Hossein Amir-Abdollahian 周日（14 日）召見各國駐伊朗大使時表示，已經通知美國，伊朗只會對以色列展開「有限」、「自衛性」攻擊。

據《路透》報導，Amir-Abdollahian 也表示，伊朗提前 72 小時向鄰國通報準備對以色列展開報復性襲擊。

此外，英國、法國、德國譴責伊朗襲擊以色列，伊朗外交部周日痛批這是一種「不負責任」的立場，並傳喚這三個國家的駐伊朗大使。

伊朗伊斯蘭革命衛隊上周六對以色列發動大規模飛彈和無人機襲擊，這是伊朗有史以來首次直接襲擊以色列，中東緊張局勢再度升級。

伊朗動手的導火線，是以色列在 4 月 1 日空襲伊朗在敘利亞首都大馬士革的駐地，擊殺伊朗聖城旅指揮官、指揮官副手等七人，伊朗駐敘大使館一棟附屬建築被夷為平地。