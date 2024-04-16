美股重點新聞摘要2024年04月16日

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特斯拉啟動全球裁員 兩高層辭職

彭博周一 (15 日) 援引知情人士消息報導，特斯拉兩名高層在最新一輪的裁員中離職，分別是資深副總裁 Drew Baglino、公共政策和業務發展副總裁 Rohan Patel。此次人事變動恰逢馬斯克宣布全球裁員 10% 以上的消息之際，原因是電動車銷售前僅不斷惡化。閱讀全文...