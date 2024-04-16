美股重點新聞摘要2024年04月16日
鉅亨網新聞中心 2024-04-16 08:13
今日操盤前瞻
IMF 世界經濟展望報告
中國 3 月城鎮固定資產投資、規模以上工業增加值、社會消費品零售總額等數據
美股財報 (4/16 盤前)：美國銀行 (BAC)、摩根士丹利 (MS)、紐約梅隆銀行 (BK)、嬌生 (JNJ)、聯合健康 (UNH)
美國 3 月營建許可、新屋開工、工業生產
特斯拉啟動全球裁員 兩高層辭職
彭博周一 (15 日) 援引知情人士消息報導，特斯拉兩名高層在最新一輪的裁員中離職，分別是資深副總裁 Drew Baglino、公共政策和業務發展副總裁 Rohan Patel。此次人事變動恰逢馬斯克宣布全球裁員 10% 以上的消息之際，原因是電動車銷售前僅不斷惡化。閱讀全文...
Fed 三把手威廉斯仍估今年會開始降息
紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 周一 (15 日) 表示，如果通膨繼續逐步降溫，聯準會 (Fed) 今年可能會開始降低利率。他指出，貨幣政策處在良好狀態，消費者和整體經濟仍然持續強勁。閱讀全文...
通膨難達 Fed 目標 瑞銀估利率不降反升
外媒周一 (15 日) 報導，瑞銀集團 (UBS Group AG) 策略師表示，美國經濟強勁成長和通膨居高不下的雙重因素加大了聯準會 (Fed) 升息而非降息的可能性，這將使明年的借貸成本最高升至 6.5%。閱讀全文...
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