美3月通膨反彈提振美元走強 日元匯率貶破152大關

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-10 21:45

美國 3 月通膨超預期全面反彈提振美元走升，日元周三 (10) 匯率貶破 152 大關，增添日本當局將進行干預以提振日元的猜測。

截稿前，日元兌美元匯率貶至 152.46 日元，稍早一度貶至 152.47 日元，為 1990 年以來新低。

在日銀 (BOJ / 日本央行)3 月結束負利率政策後，日元最近面臨新的下行壓力，但沒有提供進一步升息的指引，也沒有發出將維持寬鬆金融環境的訊號。

對聯準會 (Fed) 今年可能推遲降息的預期，幫助美國公債相對於日本公債保持了較大的殖利率溢價，同時全面提振了美元，包括美元兌日元匯率。