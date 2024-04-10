美3月通膨反彈提振美元走強 日元匯率貶破152大關
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-10 21:45
美國 3 月通膨超預期全面反彈提振美元走升，日元周三 (10) 匯率貶破 152 大關，增添日本當局將進行干預以提振日元的猜測。
美國通膨報告超預期反彈後美元走揚，讓日元匯率急速走貶。最近幾周日本決策者加大兌日元下跌的僅告力道，日本外匯高級官員神田正人說，投機行為正在推動這一趨勢。
日本財務大臣鈴木俊一在昨日表示，自己正在高度留意市場，不排除採取任何措施解決過度波動的可能性。日本首相岸田文雄對日元貶值也發出警告，承諾會採取適當行動。
在日銀 (BOJ / 日本央行)3 月結束負利率政策後，日元最近面臨新的下行壓力，但沒有提供進一步升息的指引，也沒有發出將維持寬鬆金融環境的訊號。
對聯準會 (Fed) 今年可能推遲降息的預期，幫助美國公債相對於日本公債保持了較大的殖利率溢價，同時全面提振了美元，包括美元兌日元匯率。
東京當局在 2022 年花了 9.2 兆日元 (610 億美元) 三次支撐日元。現在的日元比 1998 年以來首次干預貨幣市場時弱得多。
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