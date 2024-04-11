〈紐約匯市〉DXY寫一年來最大單日漲幅 日元兌美元貶至34年新低

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-11 05:51

美國周三 (10 日) 公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 增幅超出預期，激勵美元指數全線走強，兌日元匯價飆升至 1990 年中期以來最高水平，高於預期的通膨令交易員將聯準會 (Fed) 首次降息的預期時間，從 6 月往後延至 9 月。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 勁揚近 1%，報 105.17，為 11 月以來最高，且單日漲幅為去年 3 月以來最大。

數據顯示，美國 3 月 CPI 月增 0.4%，路透訪調經濟學家預期為 0.3%。CPI 年增率為 3.5%，市場預期為 3.4%。排除波動性較大的食品和能源後，3 月核心 CPI 月增 0.4%，年增 3.8%，分別高於預期的 0.3% 和 3.7%。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，CPI 出爐後，交易員將 Fed 6 月降息的押注，從周二 (9 日) 晚間的 57% 大幅調降至 17%。根據利率期貨合約定價，他們現在認為 9 月降息的機率為 66%。

聯邦基金期貨同時將今年將息次數的預期，從幾周前的約三到四次，下調至不到兩次，累計幅度約 44 個基點。

SMBC 日興證券首席美國經濟學家 Joseph Lavorgna 表示：「核心通膨率連續四個月加速成長，也許今年稍晚會有所緩和，但考量到從較高的利率開始，必須要數據表現真的疲軟以及更多的時間來證明通膨正在回落。這意味著 Fed 放寬政策的時機將被推遲。」

周三公布的會議紀錄顯示，Fed 官員們擔心通膨進展緩慢，可能導致必須將高利率維持更長一段時間。

與此同時，歐元貶近 1.1% 至 1.0743 美元，創近一年來最大單日貶幅。

美元兌日元漲近 0.9% 至 153.05 日元，登上 1990 年代中期以來最高點。數周以來，交易員一直對日本當局出手干預的可能性保持警惕，因為即使日本上月取消實施長達八年的負利率政策，仍未能提振日元匯價。

CFTC 的日元期貨數據顯示，截至 4 月 2 日當周，非商業空頭部位已攀至 143,230 份合約，為 2013 年 12 月以來最高。

FOREXLIVE 首席貨幣分析師 Adam Button 認為，日本當局在這個月出口干預匯市的可能性為 30%，從今天的走勢來看，似乎不是合適的阻貶時機。「日本不希望日元進一步走軟，但這是美元全面走強的基本面走勢，我認為現在日本沒有理由出手阻止。」

截至台灣時間周四 (11 日) 約 6:00 價格: