〈台幣〉升7.8分收32.02元攀一周高點 熱錢流入登最強亞幣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-10 18:34

新台幣兌美元匯率今 (10) 日擺脫頹勢，在外資熱錢匯入下，一度強升超過 1 角，站回 31.9 字頭，但升幅逐漸收斂，終場升值 7.8 分，以 32.02 元作收，為一周以來的高點，台北及元太外匯市場總成交值放大至 19.37 億美元。市場聚焦美國最新消費者物價指數 (CPI) 及歐洲央行利率決議，亞洲貨幣匯率波動不大，新台幣表現較為突出。

新台幣兌美元今天強勢以 32.03 元開盤，盤中最高升抵 31.95 元，升值多達 1.48 角，匯銀人士分析，外資昨天大買台股，交割款有延後匯入的情況，但下午過後外資又偏向匯出，加上進口商也有進場，使得升幅逐漸縮小，終場收 32.02 元，升值 7.8 分。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計至下午 4 時，新台幣為今日最強亞幣，升值 0.24%，新加坡幣亦有 0.19% 的升幅，日元、越南盾小升 0.04%，人民幣、歐元也呈微幅升值，韓元方面則因韓國舉行國會選舉，金融市場休市一天。