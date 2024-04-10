義大利再出手！AI犯罪將加重處罰 AI換臉等最高處3年有期徒刑

鉅亨網編譯許家華 2024-04-10 10:22

《路透》周二 (9 日) 報導，根據一份法律草案，義大利政府正考慮對使用人工智慧 (AI) 工具的犯罪行為實施更嚴厲的處罰，包括操縱市場和洗錢。

該草案內含 25 條法規，規範了義大利 AI「研究、實驗、開發、採用和應用」的一般原則，以因應「對基本權利的影響」以及相關的經濟和社會風險。

該草案設想的情景主要是在衛生部門和司法部門使用 AI 工具，重點關注其對工作條件的影響，並為國家 AI 戰略奠定了基礎，其條文內容尚未定案。

該草案加大了對通過 AI 操縱市場的處罰力度，並規定利用 AI 洗錢屬於加重處罰情節，以及針對藉 AI 工具侵犯版權的行為處以罰款，針對有害的深度偽造行為，如使用 AI 替代他人的行為，處以最高三年的有期徒刑。

根據消息人士說法，義大利政府預計將在 4 月底前初步批准該法案，提案提交議會修訂和批准後才能生效。

義大利目前擔任七大工業國組織 (G7) 的輪值主席國，其總理 Giorgia Meloni 曾表示，AI 將成為 2024 年主席任期國的關鍵議題之一 (6 月中旬將舉行峰會)。

AI 也已成為歐盟的關鍵問題。歐洲議會上個月通過《人工智慧法案》，應是全球首部關於 AI 的全面法規，但目前仍待歐盟理事會的批准才能成為法律。

義大利對 AI 的嚴格監管可謂全球尖端，是第一個對 ChatGPT 祭出限制的西歐國家。

《路透社》報導，義大利數據保護局去年 3 月曾因 ChatGPT 涉嫌違反歐盟隱私規範，將其暫時禁用，爾後雖因 OpenAI 更新隱私規範及加強資料保護，於去年 4 月 28 日重新開放 ChatGPT 的服務，但並未結束對 ChatGPT 的調查，今年 1 月下旬宣布其 AI 聊天機器人 ChatGPT 違反歐盟資料保護規則。