Fed會議紀錄即將出爐 華爾街聚焦四大重點

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-10 11:10

美國聯準會 (Fed) 將在台灣時間周四 (11 日) 凌晨公布上月會議紀錄，以下為 MarketWatch 整理市場聚焦的四大重點。

三周前，Fed 連續五次會議將政策利率維持在 5.25%-5.50% 的目標區間，經濟學家認為，主席鮑爾在記者會上的發言偏鴿，且點陣圖顯示官員認為今年可能降息三次。在此之前，經濟學家認為 Fed 將把今年的降息次數預測調降至兩次。

會議紀錄也將揭示 Fed 針對縮表計畫的討論。疫情爆發初期，Fed 買進規模 5 兆美元的資產來支持經濟和金融市場，但自 2022 年中旬以來，央行資產負債表僅減少 1.5 兆美元。

支持降息的陣營有多大？官員們的分歧有多深？

儘管鮑爾傾向鴿派，近期許多 Fed 官員卻走向相反的方向。

Regions Financial 首席經濟學家 Richard Moody 表示，與會官員在上次會議中的語調是否比鮑爾在記者會上的還要更激進，值得研究。多位聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員後續的公開發言表明這種狀況確實存在。」

市場參與者之所以密切關注，是因為他們想知道，即是存在異議，鮑爾是否仍會在 6 月推動降息。

渣打銀行研究部門主管 Stephen Englander 說，在 3 月會議上，鮑爾似乎暗示他會接受異議。

鮑爾在記者會上表示：「我們確實努力達成共識，最後是達成一致；人們確實有不同意見，這是必然會發生的事。生活還是要繼續，這不是問題。」

Fed 何時放慢縮表步伐？

鮑爾還稱，FOMC 的普遍認為「縮表速度很快就會放緩」，但他強調 Fed 尚未做出最終決定。經濟學家認為這項決定可能在 5 月初的會議上做出。

豐業銀行 (Scotiabank) 資本市場經濟副總裁 Derek Holt 認為 FOMC 指的「很快」意味著最早可能從 6 月開始。

量化緊縮 (QT) 相關細節

Fed 目前每月縮表規模為 950 億美元，包含 600 億美元的到期公債和 350 億美元的到期抵押貸款支持證券 (MBS)。

經濟學家認為，本次會議紀錄將列出縮減規模的細節，並討論資產負債表的期限和組成。

野村經濟學家預估，Fed 接下來放慢縮表步伐時，將把到期公債規模砍半至 300 億美元，但不會改變 MBS 的規模。

如何在不造成流動性緊縮的情況下結束 QT？

Fed 希望能在不引發任何危機的情況下結束 QT，但目前對於何時停止仍未達成共識。

曾擔任 Fed 公開市場操作帳戶經理的達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 表示，放慢 QT 步伐將為銀行和貨幣市場參與者提供更多時間，以重新分配流動性，並給予 FOMC 更多時間來評估流動性情況，以減少行動過頭的風險。

對於 QT 會持續多久，經濟學家們的看法存在分歧。許多人認為 Fed 將在今年底前完成這項工作，但包含桑坦德銀行 (Santander) 的 Stephen Stanley) 等人認為，這項工作將持續到 2025 年。