日本電信、讀賣新聞聯合宣言：呼籲政府限制生成式AI發展 否則恐引發戰爭！

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 13:00

日本最大電信公司和日本最大報紙聯合呼籲政府限制生成式 AI 的發展，憂慮無節制使用可能導致社會動盪甚至戰爭。宣言指出，儘管 AI 可提高生產力，但其準確性未得保證，若無限制使用可能帶來各種問題。他們主張，日本政府應盡速制定法律限制 AI 應用範圍，以保護選舉和國家安全，反映其對美國公司壟斷 AI 技術的擔憂。

官股成分約 1/3 的日本電信電話公司 (NTT) 是日本最大電信公司，而讀賣新聞集團的《讀賣新聞》是日本發行量最高的報紙之一。兩家公司周一均在各自官網上發布了針對 AI 的宣言，並稱其聯合宣言是出於對公共言論的擔憂。該宣言主旨和今年 3 月歐洲會議的通過的限制 AI 某些用途的立法有諸多吻合，且一定程度上表明，即使美國是盟友，放任美國企業搶先開發 AI 乃至壟斷該領域技術的作法恐有隱憂。

宣言指出，儘管生成式 AI 技術提供用戶良好介面與體驗，可望提高勞動生產率，但尚不能保證其回復結果的準確性，若盲目無限制的使用，恐對人類和社會帶來各種問題，「在最壞的情況下，民主和社會秩序可能崩潰，乃至引發戰爭」，必須在技術上和制度上對生成式 AI 施行衡平措施，控制其使用。

宣言提到以下幾點展望：



生成式 AI 即將進入創新階段。 需要立即採取措施確保討論空間的健康，這是人類和社會安全（民主秩序）的基礎。 需要制定法律，主要用於劃定生成式 AI 的使用範圍（例如對選舉和安全進行嚴格限制）。 從生態系統維護的角度，有必要考慮與時俱進地優化版權法，使其與使用生成式 AI 本身相兼容。 在法律修訂期間，需要引入規則和聯合監管，建立和傳播有效技術，並努力修訂法律。

《讀賣新聞》的新聞和社論一直強調對 AI 技術發展的擔憂，去年一篇社論注意到美國科技公司紛紛推出新 AI 產品，認為「AI 模型可能傳授大眾如何自製武器或傳播歧視性思想」。該篇文章還列舉了一些以假亂真的假影片 (例如冒充政治人物談話) 所帶來的風險。