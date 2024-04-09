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日本電信、讀賣新聞聯合宣言：呼籲政府限制生成式AI發展 否則恐引發戰爭！

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 13:00

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（圖：REUTERS/TPG）

日本最大電信公司和日本最大報紙聯合呼籲政府限制生成式 AI 的發展，憂慮無節制使用可能導致社會動盪甚至戰爭。宣言指出，儘管 AI 可提高生產力，但其準確性未得保證，若無限制使用可能帶來各種問題。他們主張，日本政府應盡速制定法律限制 AI 應用範圍，以保護選舉和國家安全，反映其對美國公司壟斷 AI 技術的擔憂。

官股成分約 1/3 的日本電信電話公司 (NTT) 是日本最大電信公司，而讀賣新聞集團的《讀賣新聞》是日本發行量最高的報紙之一。兩家公司周一均在各自官網上發布了針對 AI 的宣言，並稱其聯合宣言是出於對公共言論的擔憂。該宣言主旨和今年 3 月歐洲會議的通過的限制 AI 某些用途的立法有諸多吻合，且一定程度上表明，即使美國是盟友，放任美國企業搶先開發 AI 乃至壟斷該領域技術的作法恐有隱憂。

宣言指出，儘管生成式 AI 技術提供用戶良好介面與體驗，可望提高勞動生產率，但尚不能保證其回復結果的準確性，若盲目無限制的使用，恐對人類和社會帶來各種問題，「在最壞的情況下，民主和社會秩序可能崩潰，乃至引發戰爭」，必須在技術上和制度上對生成式 AI 施行衡平措施，控制其使用。

宣言提到以下幾點展望：
 

  1. 生成式 AI 即將進入創新階段。
  2. 需要立即採取措施確保討論空間的健康，這是人類和社會安全（民主秩序）的基礎。
  3. 需要制定法律，主要用於劃定生成式 AI 的使用範圍（例如對選舉和安全進行嚴格限制）。
  4. 從生態系統維護的角度，有必要考慮與時俱進地優化版權法，使其與使用生成式 AI 本身相兼容。
  5. 在法律修訂期間，需要引入規則和聯合監管，建立和傳播有效技術，並努力修訂法律。

《讀賣新聞》的新聞和社論一直強調對 AI 技術發展的擔憂，去年一篇社論注意到美國科技公司紛紛推出新 AI 產品，認為「AI 模型可能傳授大眾如何自製武器或傳播歧視性思想」。該篇文章還列舉了一些以假亂真的假影片 (例如冒充政治人物談話) 所帶來的風險。

NTT 則積極研究 AI，以提供產品給客戶，今年 3 月推出類似 OpenAI 的 ChatGPT 的大型語言模型「tsuzumi」，其設計使用的算力更低，且更適合日語環境，但 NTT 雖相信生成式 AI 具有重要用途，卻也警惕其可能被惡意利用，如操縱公眾輿論。這一聯合呼籲凸顯了對 AI 發展中的倫理和風險的關注。






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