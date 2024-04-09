摩根大通戴蒙：AI影響人類社會程度 堪比工業革命

鉅亨網編譯許家華 2024-04-09 09:26

摩根大通資深執行長兼董事長傑米戴蒙 (Jamie Dimon) 堅信，人工智慧 (AI) 將對商業、經濟和社會產生全面且深遠的影響，堪比過去的幾次工業革命。

戴蒙在周一發布的致股東的年度信中，將 AI 選為摩根大通 (JPM-US) 面臨的第一大主題，其重要性高於地緣政治風險、最近的收購和監管問題。

「雖然不清楚 AI 改變我們業務的確切程度和速度，也不清楚 AI 將如何影響社會，但我們完全相信，AI 的影響將是非同尋常的，可能像過去幾百年中一些重大技術發明一樣具有變革性，想想印刷機、蒸汽機、電力、電腦和網路等。」戴蒙說。

國際貨幣基金 (IMF) 的分析顯示，AI 將取代一些工作，並補充其他工作，從而影響全球近 40％工作崗位，發達經濟體將面臨更大干擾。從醫藥、金融到音樂...... 各行各業已經感受到 AI 的影響。

與 AI 熱潮相關的公司股價出現了飆升，晶片製造商輝達 (NVDA-US) 在過去 12 個月股價漲逾 219％，微軟的股價漲近 50％。

戴蒙指出，摩根大通是全球市值最大的銀行，正在自己的生態系統中探索生成式人工智慧 (Gen AI) 的潛力。軟體工程、客戶服務和運營以及一般員工的生產力都在進行 AI 改造。

戴蒙稱摩根大通擁有 2000 多名 AI 和機器學習 (ML) 員工以及資料科學家，確定了 400 多個 AI 在營銷、欺詐和風險領域的應用案例，並開始探索部署 Gen AI。

他認為，隨著時間的推移，預計 AI 的使用有可能衝擊到幾乎所有的工作，並影響勞動力結構。它可能會減少某些工作類別或角色，但也可能創造很多目前不存在的工作崗位。

當然，AI 繁榮帶來的風險也不容忽視。戴蒙寫道：「你可能已經意識到，有些壞人試圖利用 AI 滲透到公司的系統中，竊取資金和知識產權，或者只是為了造成破壞。」