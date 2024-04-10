美副國務卿：考慮放寬中國旅遊警示 避免限制兩國人民交流

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-10 09:25

美國副國務卿坎伯 (Kurt Campbell) 周二 (9 日) 表示，美國正在考慮放寬針對美國公民前往中國的旅遊警示，避免限制兩國人民之間的交流。

坎伯是在美中關係全國委員會 (National Committee on U.S.-China Relations) 周二舉行的一場活動上發表上述言論。

中國「對外關係法」和修訂版「反間諜法」生效後，美國國務院去年 7 月將中國旅遊警示調升至第 3 級的「重新考慮是否前往」(Reconsider travel)，僅次於最高級的「請勿前往」(Do Not Travel)，並針對香港、澳門地區發布類似警示。

旅遊警示內容指出，中國當局任意執行法律，對前往中國旅行或居住的美國和其他國家公民發布出境禁令。在中國的美國公民可能遭到拘留，無法獲取美國領事服務或涉嫌犯罪相關資訊。