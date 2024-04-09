降息呼聲消退 分析師上修未來美債殖利率預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-09 23:10

路透周二 (9 日) 公布調查顯示，美國公債策略師上調未來數月債券殖利率預期，因通膨居高不下和經濟活動強勁，讓金融市場對聯準會 (Fed) 今年降息的預期降溫。

美國基準 10 年期公債殖利率 (與債券價格走勢相反) 自年初以來已飆升近 60 個基點至周一的 4.46%，為去年 11 月以來新高，儘管美股觸及歷史高點、美元兌多數主要貨幣都有所升值。

這是由於交易員將 Fed 今年降息押注下調至約 60 個基點，意味著只有降息約兩次且每次幅度為 1 碼 (25 個基點)，為自去年 10 月以來的新低，遠不及 1 月預期的 150 個基點。

Fed 在 6 月至 7 月可能首次降息的時間點上，利率期貨目前處於危險邊緣，而在上周公布強勁的就業市場數據後，6 月降息的可能性為 57%。

路透在 4 月 4 日至 9 日對 81 名債券策略師的調查顯示，預估 10 年期公債殖利率將從周二的 4.39% 下降約 24 個基點，到 6 月底降至 4.15%，6 個月後降至 4.00%，抹去年初以來的大部分漲幅，預測是今年迄今最高的。

另外 29 人中，有 25 人 (86%) 表示，基準債券殖利率高於他們預期的風險更大。PGIM Fixed Income 首席投資策略師 Robert Tipp 表示：「市場過於自信...... 儘管 Fed 準備繼續延後降息時間，但一系列的降息將讓聯邦基金利率降至 4% 以下。」

Tipp 還說，自從進入高利率更環境 (10 年期國債收益率超過 4%) 以來，投資人所經歷的情況可能會持續一段時間。投資者正在湧入市場，以抓住更高的殖利率，而且可能會繼續這樣做。

過去幾個月強勁的經濟數據和有限的通膨進展，加大 Fed 官員在決定何時降息之際保持耐心的呼聲。然而，大多數市場觀察家仍然相信，一系列降息即將到來。

市場預估，10 年期公債殖利率一年後將降至 3.85%，略低於參與調查的與 Fed 有直接交易的一級交易商銀行給出的 3.90% 的中位數。

嘉信理財金融研究中心首席固定收益策略師 Kathy Jones 表示：「我們認為經濟成長是健康的，但正在重新平衡，這將減輕一些通膨壓力，尤其是在住房和租金方面。我們預估 Fed 今年可能會降息兩次，因此美債殖利率仍有下跌空間。」

對利率敏感的 2 年期美債殖利率目前約為 4.76%，預估到 6 月底將下降 36 個基點至 4.40%，6 個月和 12 個月後分別降至 4.10% 和 3.69%，高於 3 月份的調查結果。

嘉信理財的 Jones 表示，聯邦基金利率區間的上限 5.50% 與目前通膨率水準之間約有 300 個基點的差距，這替 Fed 降息留下了空間。他說：「「我不是說他們需要刺激經濟，但沒有理由保持現有的政策。」

這在很大程度上取決於未來幾個月的通膨數據。路透的另一項調查發現，定於本周三 (10 日) 公布的 3 月份消費者物價指數 (CPI) 報告預計將顯示，CPI 年增率將從 2 月的 3.2% 升至 3.4%。