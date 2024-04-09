〈美股早盤〉美債殖利率下滑 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-09 21:38

美國主要指數周二 (9 日) 開高，部分原因是受美債殖利率回落支撐，投資人靜待本周即將公布的重磅通膨報告，該數據可能會影響美國央行今年的降息立場。

截稿前，道瓊工業指數漲近 90 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 1%。

美債殖利率在上個交易日收復了部分大幅漲幅，這些漲幅推動 10 年期公債殖利率升至去年 11 月以來的最高水準。美國股市期貨在周一收盤持平後小幅走高，當天的交易是自聖誕節以來最清淡的。

本周三 (10 日) 的通膨報告公布之前，市場謹慎情緒盛行，分析師預料該報告將顯示物價壓力進一步緩解。交易員也正在為歐洲央行 (ECB) 周四 (11 日) 的利率決策做準備，這可能支持有關 ECB 比 Fed 更早放鬆貨幣政策的押注，同時也為第一季財報季的開始做準備。

雖然市場現在傾向於美國今年只降息兩次，但前聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，3 次降息仍然是「基本情況」。Jefferies 歐洲策略師兼首席經濟學家 Mohit Kumar 認為，更重要的討論應該是，Fed 將如何應對美國經濟韌性正在減弱的任何跡象。

Kumar 在給客戶的報告中寫道：「正確的問題是，如果出現任何疲軟跡象，Fed 是否願意降息。在這一點上，我們有理由相信，如果經濟走弱，我們將看到 Fed 放鬆政策，這將支持風險情緒。 」

道富環球 (State Street Global) 股票市場研究主管 Marija Veitmane 認為，該公司的線上通膨指標顯示，通膨數據可能高於市場預期。她說：「3 月份，我們追蹤的每個行業的價格漲幅都高於平均水準。」

至於企業第一季業績，Veitmane 表示：「我們繼續擔心獲利窄窄，其中大部分增長來自科技 / 大盤股，而大多數公司都顯示出壓力跡象。利潤率下降尤其令人擔憂，因為它們往往先於裁員。」

美元幾乎沒有變化，而日元徘徊在密切關注的 152 附近的 34 年低點附近，許多人認為這將促使日本當局採取行動；黃金延續了多頭行情創下新高，2 月中旬以來的漲幅已超過 18%。

其他消息方面，國際油價交投接近五個月高位，因投資人權衡中東緊張局勢升溫和持續的供應擔憂。以色列說，加薩停火談判取得了進展，這表明敵對行動可能會緩和，但哈瑪斯否認了這一說法。

截至台北時間周二（9 日）22 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 1.03%，至每股 156.44 美元

Alphabet 旗下 Google 周二 (9 日) 公布新版人工智慧 (AI) 晶片「TPU v5p」細節，還有一款採用安謀 (ARM-US) 架構的中央處理器 (CPU)「Axion」，為繼亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 之後第三家使用該框架作為資料中心處理器的大型科技公司。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.49%，至每股 875.64 美元

John Vinh 和 Jim Long 在最新報告中表示，儘管輝達股價今年迄今已飆升 80%，但對該公司資料中心晶片的需求仍可能創下新高。分析師發現了輝達為 AI 設計的 GB200 超級晶片需求強勁的證據。

KeyBanc 維持對該股的買入評等，並將目標價從 1,100 美元上調至 1,200 美元，這意味著未來 12 個月左右的股價將較目前約 871 美元的股價上漲近 38%。考慮到亞太地區是全球最大的半導體市場，占全球市場份額的一半以上，這對輝達來說也十分重要。

輝瑞 (PFE-US) 早盤股價上漲 0.82%，至每股 26.80 美元

輝瑞周二表示，在一項後期臨床試驗中，該公司的一種疫苗顯示出有可能保護 18 至 59 歲因呼吸道合胞病毒 (RSV) 而重病的高風險成年人。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：