美3月小企業樂觀情緒降至11年新低 銷售下滑、通膨擔憂影響

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-09 19:38

美國全美獨立企業聯盟 (National Federation of Independent Business, NFIB) 周二 (9 日) 公布數據顯示，3 月美國小企業樂觀情緒降至逾 11 年新低，主因是銷售預期下滑且通膨仍是一大麻煩。

具體來看，3 月 NFIB 小型企業信心指數報 88.5，低於市場預期的 89.9，也不及 2 月的 89.4，為 2012 年底以來新低，也是過去 8 個月來第七次下滑。

NFIB 首席經濟學家 Bill Dunkelberg 在一份聲明中表示：「企業主繼續應對眾多經濟逆風，通膨也再次成為主要商業問題，而就業市場只是略有緩解。」

調查顯示，預估未來 6 個月經通膨調整後銷售額將上升的小企業淨占比下滑 8 個百分點至負 18%，為去年 5 月以來新低。此外，信貸環境也在惡化，不過有少數比例的企業表示，現在是擴張或進行資本支出的好時機。

NFIB 的就業市場指標顯示，計劃增加就業職缺的小企業主比例連續第四個月下滑，其中約 11% 的公司表示，打算在未來 3 個月增加員工招聘，比例來看較 2 月下滑 1 個百分點，為 2020 年 5 月以來最新低。

值得注意的是，有 28% 的受訪者表示，他們與 3 個月前相比提高價格，這是自去年 10 月以來最大比例，同時企業漲價的規劃也有所增加。