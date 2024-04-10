降價策略奏效 Lucid今年首季交車量超預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-10 01:52

電動車豪車製造商 Lucid 周二 (9 日) 公布的第一季銷量表現超出市場預期，主因是降價策略奏效，消息提振其盤中股價漲逾 3%。

據 Visible Alpha 調查的 8 位分析師稱，這家電動車新創公司第一季交付 1,967 輛汽車，高於先前的預期為 1,745 輛。

今年 2 月，Lucid 將其旗艦 Air 轎車的價格下調了 1% 至 10% 以提振需求，由於高利率環境，消費者正在重新考慮購買電動車並轉向更實惠的混合動力替代品。

Lucid 在截至 3 月 31 日的當季共生產 1,728 輛汽車，低於預估的 2,123 輛，也低於前三個月的 2,391 輛。Cantor Fitzgerald 的資深股票分析師 Andres Sheppard 表示：「今年下半年，Lucid 將繼續增加對沙烏地阿拉伯的交付。我確實看到他們在今年剩餘時間裡提高產量和交付量。 」

該公司曾在今年 2 月表示，計劃在 2026 年底推出一款中型車，以吸引更廣泛的客戶群。這款車的目標售價為 5 萬美元，這是一個極具競爭力的價格區間，包括特斯拉的 Model Y 電動車。與此同時，根據路透上周報道，特斯拉已經放棄其評價電動車的計畫。

Lucid 上月表示，將從沙烏地阿拉伯公共投資基金 (Public Investment Fund) 的子公司 Ayar Third Investment Co 籌集 10 億美元資金。