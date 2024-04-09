美股重點新聞摘要2024年04月09日
鉅亨網新聞中心 2024-04-09 08:07
今日操盤前瞻
中國 3 月社會融資規模增量、新增人民幣貸款
美國 3 月 NFIB 中小企業樂觀指數
馬斯克承認 中國競爭威脅整個汽車產業
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克週一 (8 日) 表示，不僅僅是電動車領域，中國對整個汽車產業構成威脅。閱讀全文...
IDC：Q1 全球 PC 出貨睽違兩年重回成長 恢復至疫情前水準
研調機構 IDC 公布初步調查結果顯示，全球傳統個人電腦 (PC) 市場在歷經連兩年下滑後，於今年第一季恢復成長。閱讀全文...
期貨交易員押注 Fed 今年僅降息兩次 為去年 10 月以來最低
倫敦證券交易所 (LSEG) 周一 (8 日) 公布數據，考量到美國經濟持續強勁，期貨交易員押注的降息幅度，已降至 10 月以來最低水準。閱讀全文...
紐約 Fed 調查：3 月消費者對未來一年通膨預期走穩 債務擔憂升溫
根據紐約聯準銀行 (NY Fed) 周一 (8 日) 公布調查顯示，美國民眾上月對通膨展望憂喜參半，因為對拖欠債務的擔憂加劇，預料一系列關鍵商品和服務價格將出現更大漲幅。閱讀全文...
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