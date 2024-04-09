美股重點新聞摘要2024年04月09日

今日操盤前瞻

馬斯克承認 中國競爭威脅整個汽車產業

IDC：Q1 全球 PC 出貨睽違兩年重回成長 恢復至疫情前水準

研調機構 IDC 公布初步調查結果顯示，全球傳統個人電腦 (PC) 市場在歷經連兩年下滑後，於今年第一季恢復成長。 閱讀全文...

期貨交易員押注 Fed 今年僅降息兩次 為去年 10 月以來最低

倫敦證券交易所 (LSEG) 周一 (8 日) 公布數據，考量到美國經濟持續強勁，期貨交易員押注的降息幅度，已降至 10 月以來最低水準。閱讀全文...