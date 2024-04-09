IDC：Q1全球PC出貨恢復至疫情前水準 睽違兩年重回成長
鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-09 06:18
研調機構 IDC 公布初步調查結果顯示，全球傳統個人電腦 (PC) 市場在歷經連兩年下滑後，於今年第一季恢復成長。
報告顯示，2024 年第一季全球 PC 出貨量年增 1.5% 至 5980 萬台，僅略低於 2019 年第一季的 6050 萬台，重回疫情前水準。
IDC 表示，本次成長主要和低基期有關，通膨趨緩也有助於帶動歐美需求復甦。不過，中國通縮壓力仍在持續，並且影響了全球 PC 市場。
IDC 全球行動裝置追蹤研究經理 Jitesh Ubrani 表示：「儘管中國處境艱難，隨著較新的人工智慧 (AI)PC 於今年稍晚上架，加上企業啟動換機周期，今年市場將持續復甦。此外，隨著出貨成長，AI PC 價格料將更高，為 PC 和零件供應商帶來更多機會。」
按品牌來看，聯想 (0992-HK) 繼續蟬聯全球 PC 市占榜首，市占率達 23%，Q1 出貨成長 7.8%，領先各大品牌。位居第二和第三的是惠普 (HPQ-US) 和戴爾 (DELL-US)，市占率分別為 20.1% 和 15.5%。蘋果(AAPL-US) 上季出貨成長 14.6%，市占率為 8.1%，名列第四。
- 2024 AI續旺？投資趨勢如何解讀？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇