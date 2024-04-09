期貨交易員押注Fed今年僅降息兩次 為去年10月以來最低

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-09 07:39

倫敦證券交易所 (LSEG) 周一 (8 日) 公布數據，考量到美國經濟持續強勁，期貨交易員押注的降息幅度，已降至 10 月以來最低水準。

根據 12 月聯邦基金期貨合約周一定價，市場預期聯準會 (Fed) 今年約降息 60 個基點，遠低於年初時的約為 150 個基點。此外，芝商所 (CME Group) 數據顯示 Fed 在 6 月首次降息 25 個基點的機率為 49%，低於一周前的 57%。

過去幾個月以來，對 Fed 降息幅度與時間的看法有了明顯轉變，因投資人愈來愈懷疑，Fed 究竟能否在經濟仍強的情況下調降借貸成本，同時又不會導致通膨重燃。Fed 此前預估今年將降息 75 個基點。

受利率預期影響，美國公債殖利率周一上揚，10 年期美債殖利率觸及 11 月以來最高。

Fed 在 1 月時表示，將讓政策利率維持在 5.25%-5.50% 的目標區間，直到他們「更有信心」認為通膨率能持續降到 2% 目標。過去幾個月經濟數據強勁，加上通膨降溫進展有限，闡明了鮑爾 (Jerome Powell) 在內等 Fed 官員對於「降息應保持耐心」的看法。