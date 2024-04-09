〈紐約匯市〉美元在美CPI出爐前下跌 日元兌美元逼近34年低點

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-09 05:55

投資人關注本周稍晚出爐的美國通膨數據之際，美元指數周一 (8 日) 下跌，日元匯價則貶至近 34 年低點，交易員對日本當局採取潛在行動阻貶的可能性保持警惕。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.15%，報 104.14，反映利率變動預期的美債殖利率走強。

本周市場關注周三 (10 日) 出爐的美國 3 月消費者物價指數(CPI)。路透調查顯示，經濟學家預估整體 CPI 將較上月增長 0.3%，略低於 2 月的 0.4%，核心 CPI 估月增 0.3%。

芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，在上周五 (5 日) 非農數據出爐後、CPI 公布前，美國利率期貨市場顯示 6 月降息的可能性，已從一周前的 58% 降至 49%。此外，根據 LSEG 的利率機率 App，市場同時將今年降息次數的預期，從幾周前的三次減少至兩次。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周一坦承美國經濟依舊強勁，但他也認為，Fed 必須評估在不傷害經濟的情況下，當前的限制性立場能夠維持多久。古爾斯比今年沒有貨幣政策投票權。

周一數據顯示，日本 2 月實質薪資年減 1.3%，為連續 23 個月萎縮，高物價持續打壓民眾消費能力。截稿前，日元貶 0.13%，至 151.81 日元兌 1 美元，距離 3 月底觸及的 34 年高點僅一步之遙。

日本首相岸田文雄 (Fumio Kishida) 上周五表示，當局將使用「所有可用手段」來應對日元過度貶值的狀況，強調準備在必要時採取直接干預匯市的措施。

外匯顧問公司 Klarity FX 執行董事 Amo Sahota 表示：「市場普遍預期日本官員將發表更多言論。就算日本央行沒有在 152 大關進行干預，等到美元兌日元再高一些才進場介入，我也不會感到驚訝。」

日本央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 周一於日本國會發表談話，但未釋出有關貨幣政策的訊息，僅稱其已成功採用更簡單的貨幣政策框架。

歐元升 0.2% 至 1.0857 美元，投資人聚焦周四 (11 日) 的歐洲央行 (ECB) 政策決議，市場普遍預估 ECB 將維持利率不變，但可能強化 6 月降息的觀點。

其他貨幣方面，英鎊小漲 0.1% 至 1.2651 美元。澳幣和紐幣雙雙走強，澳幣升 0.4% 至 0.6604 美元，紐幣漲逾 0.3% 至 0.6031 美元。

比特幣盤中一度衝破 7.2 萬美元，觸及三周高點，截稿前上漲 3.5% 至 71,796 美元。

截至台灣時間周二 (9 日) 約 6:00 價格: