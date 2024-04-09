紐約Fed調查：3月消費者對未來一年通膨預期走穩 債務擔憂升溫

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-09 01:30

根據紐約聯準銀行 (NY Fed) 周一 (8 日) 公布調查顯示，美國民眾上月對通膨展望憂喜參半，因為對拖欠債務的擔憂加劇，預料一系列關鍵商品和服務價格將出現更大漲幅。

具體來看，紐約聯準銀行的通膨預期調查結果顯示，美國消費者在 3 月對未來一年通膨預期持穩在 3%，與上月持平、對三年通膨預期自 2 月的 2.7% 升至 2.9%，而對五年通膨預期則自 2 月的 2.9% 降至 2.6%。

調查發現，儘管消費者對未來幾年的通膨預期好壞參半，但消費者預估一年後食品、汽油、租金、大學和醫療費用的漲幅將高於 2 月份。與此同時，消費者預估一年後的房價漲幅連續第六個月穩定在 3%。

這份報告出爐之際，Fed 官員、交易員和投資人正試圖猜測，今年年初出乎意料的通膨強勁成長，是否意味著去年通膨迅速回落的態勢已停滯。

Fed 官員最近幾天警告，他們需要看到通膨方面取得更多進展，然後才會推寬鬆貨幣政策。Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 上周五甚至警告，央行可能需要採取進一步行動來冷卻物價壓力，雖然這並非她基本預期，但通膨降溫進度若停滯甚至逆轉，未來就有必要進一步升息。

Fed 官員認為，消費者對通膨預期的路徑在很大程度上影響實質通膨水準，並且對預期物價上漲的狀況保持樂觀態度，在通膨普遍回落的背景下，物價上漲整體上有所回落。