金價觸及歷史新高後走勢波動 美國本周重磅通膨數據成焦點

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-09 02:31

美國經濟數據強勁和地緣政治緊張局勢加劇的背景下，黃金價格周一 (8 日) 延續創紀錄的漲勢，然而在登上每盎司 2,350 每元以上的新紀錄後漲幅卻收窄，甚至一度翻黑走跌，投資人接下來將注意力轉向本周稍晚時候公布的關鍵通膨數據。

截稿前，黃金現貨價格上漲 0.03%，報每盎司 2,330.11 美元；黃金期貨價格上漲 0.13%，報每盎司 2,348.40 美元。

美國公債殖利率上升讓黃金在美國交易時段承壓，因為這種金屬不支付利息。美國在本周三 (10 日) 公布通膨數據之前，交易員評估決策者對目前降息時機，金價一度上漲 1%。美國聯準會 (Fed) 預料今年會降息 3 次，但要先更到更多證據表明通膨朝 2% 目標邁進。利率上升通常對黃金不利。

對華爾街的一些人來說，金價的強勢預估至少會持續到今年下半年。花旗先前將該資產描述為已開發市場的「衰退避險」(Recession Hedge)，而其他人則表示，烏克蘭和加薩地帶正在進行的戰爭的波動可能會提供進一步的支撐。

然而並非所有人都相信金價會繼續上漲。國際資本市場協會 (International Capital Market Association) 資深顧問 Bob Parker 周一受訪時指出兩個因素，一是追趕效應，二是央行購買黃金。

他進一步解釋，如果對比去年和今年年初黃金相對於全球股市的比例，就會發現黃金的表現遠遠落後。投資者看到黃金表現不佳，因此增加黃金曝險。與此相關的實際上是黃金和比特幣的相關性，人們可能會爭論這是否有意義，但事實是比特幣和黃金之間存在相關性。

展望未來，Parker 表示，黃金的基本面似乎描繪出一幅看跌的畫面，理由是美元走強、公債殖利率、對 Fed 降息計畫的疑慮蔓延，以及通膨處於「合理」低位。Parker 說：「所有這些因素實際上都表明金價的上行空間很小，我認為金價現在非常容易受到挫折。」

法國巴黎銀行財富管理投資長 Edmund Shing 同日受訪時表示：「黃金的態勢已經完全擺脫了與實際利率和美元的傳統關聯。由於投資人對債務可持續性等問題展望得更遠，金價似乎得到了一點提振。」

值得注意的是，他和 Parker 一樣也強調了央行需求在提振金價上的作用。他說：「世界各地的央行，尤其是中國、印度和新興市場的央行，一直在相當穩定地累積黃金。 」