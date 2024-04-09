Citadel：下半年石油市場將變得「極度吃緊」

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-09 00:40

避險基金 Citadel 大宗商品主管周一 (8 日) 表示，下半年全球石油市場將極度緊張，如果石油輸出國組織 (OPEC) 不恢復供應水準，油價可能上漲至最終要限制需求的水準。

Citadel 大宗商品主管 Sebastian Barrack 周一在瑞士舉行的英國《金融時報》(FT) 大宗商品全球峰會上表示：「這真的落到 OPEC 的頭上，該組織絕對重新拿回控制權。」

上周原油期貨價格自去年 10 月以來首次突破每桶 90 美元，強勁的消費、產量限制和地緣政治風險共同推高油價。類似的供需動態也提振其他工業大宗商品市場，銅價觸及 14 個月新高。

至於天然氣市場方面，Barrack 表示，未來兩年美國液化天然氣供應的快速成長將對全球價格產生越來越重要的影響。他說，這種燃料的出口將該國與世界其他地區連接起來，並將對本土和國際的波動產生「難以置信」的影響。

由億萬富豪創辦的多策略公司 Ken Griffin 近年發展壯大，成為大宗商品領域最大的避險基金公司。根據其官網顯示，截至 3 月 1 日，這家公司管理約 590 億美元的投資資本。