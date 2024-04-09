〈貴金屬盤後〉亞洲央行大力採購 黃金再創新高

鉅亨網編譯許家華 2024-04-09 06:45

在強勁的美國經濟數據和地緣政治緊張局勢加劇的背景下，亞洲央行大力採購黃金，令黃金價格周一 (8 日) 延續其創紀錄的漲勢，連續第七個交易日創歷史新高。

6 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.5% ，收每盎司 2357.2 美元。

黃金現貨價格上漲近 0.4% 至每盎司 2337.82 美元，稍早觸及紀錄高點 2353.79 美元。

中國人行 3 月增加黃金儲備 16 萬盎司，土耳其、印度、哈薩克和一些東歐國家今年也一直在購買黃金。

道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「儘管經濟數據強勁，但市場仍預計 6 月降息。但倘若強勁的經濟數據持續出現，那麼黃金將無法維持漲勢。央行購買和地緣政治緊張局勢是其他支撐因素。」

芝加哥商品交易所 (CME) 的聯準會觀察工具 (Fed watch Tool) 顯示，交易員對 6 月降息 25 個基點的押注目前已降至約 52%，係因上周五美國公布 3 月非農就業人數強勁增長，令人開始質疑降息時機。

降息可以降低持有黃金的機會成本，有利提振黃金吸引力。

現貨白銀上漲 0.4%，至 27.59 美元，創近三年來最高點。

瑞銀分析師表示，隨著最近價格上漲，白銀存在上漲潛力，預測終點可達每盎司 32 美元。

由於 UAE 降低關稅鼓勵大量採購，印度 2 月白銀進口量創下歷史新高。

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