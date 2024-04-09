〈貴金屬盤後〉亞洲央行大力採購 黃金再創新高
鉅亨網編譯許家華 2024-04-09 06:45
在強勁的美國經濟數據和地緣政治緊張局勢加劇的背景下，亞洲央行大力採購黃金，令黃金價格周一 (8 日) 延續其創紀錄的漲勢，連續第七個交易日創歷史新高。
道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「儘管經濟數據強勁，但市場仍預計 6 月降息。但倘若強勁的經濟數據持續出現，那麼黃金將無法維持漲勢。央行購買和地緣政治緊張局勢是其他支撐因素。」
芝加哥商品交易所 (CME) 的聯準會觀察工具 (Fed watch Tool) 顯示，交易員對 6 月降息 25 個基點的押注目前已降至約 52%，係因上周五美國公布 3 月非農就業人數強勁增長，令人開始質疑降息時機。
- 現貨白銀上漲 0.4%，至 27.59 美元，創近三年來最高點。
瑞銀分析師表示，隨著最近價格上漲，白銀存在上漲潛力，預測終點可達每盎司 32 美元。
由於 UAE 降低關稅鼓勵大量採購，印度 2 月白銀進口量創下歷史新高。
其他金屬交易
- 鉑金上漲 3.2% 至 956.60 美元。
- 鈀金下跌 3.9% 至 1042.52 美元。
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