〈美股早盤〉成長股走揚 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-08 21:48

美股周一 (8 日) 主要指數開高，因多數大型股走高，不過對於美國央行今年可能會延後降息的押注升溫，美債殖利率走揚，限制主要股指漲勢。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 10 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.1%。

全球債券走跌、股市大多小幅波動，面對美國經濟數據的彈性，交易員降低對降息預期。交換利率顯示，聯準會 (Fed) 今年將降息 60 個基點左右，因此最有可能的結果是降息兩次。上周五，三次降息的可能性仍在 50% 以上。

對投資人來說，本周是忙碌的一周，包括美國通膨數據、歐洲央行 (ECB) 利率決定以及第一季財報的開始。上周五公布的美國就業數據連續第五個月超過預期，支撐 Fed 對降息保持耐心的觀點。市場的下一個關鍵時刻是本周三 (10 日) 公布的消費者物價數據(CPI)，預估將顯示出經濟逐漸降溫的進一步證據。

摩根大通私人銀行 (JPMorgan Private Bank) 全球投資策略師 Madison Faller 表示:「風險確實存在，看到 10 年期美國公債殖利率持續超過 5 %，顯示市場認為升息的可能性更大。然而，只要投資人認為下一步行動是降息，他們就應該能夠度過這一轉變。」

摩根大通的 Faller 稱，市場預期 Fed 將在 6 月降息，但 CPI 再次走高可能會推遲降息。至於歐洲央行，預估不會採取重大行動，但確認從 6 月開始調整利率的言論將意義重大。

貝萊德 (BlackRock) 全球首席投資策略師 Wei Li 說：「我們仍然認為 6 月份有可能降息，儘管上周五非常強勁的就業報告使其更具爭議性。我們說的是勞動市場不僅緊張，而且相當強勁。 」

在周中公布 3 月份通膨數據後，市場焦點將轉向第一季企業財報季的開始，摩根大通 (JPM-US)、花旗集團(C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 將於周五 (12 日) 揭曉財報。

能源方面，在以色列表示將從加薩撤出部分部隊後，國際油價從五個月高點回落。由於地緣政治緊張局勢不斷升級和供應衝擊，原油價格最近出現反彈，提高了全球基準布蘭特原油價格達到 3 位數的前景，並使通膨前景變得模糊。

Abdrn Plc 的政治經濟學家 Lizzy Galbraith 在表示：「目前，我們預計衝突將在未來幾個月繼續，不會產生重大影響，但風險仍然很大，我們正在密切關注局勢。」

截至台北時間周一（8 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 4.29%，至每股 171.98 美元

隨著伍德 (Cathie Wood) 的方舟投資 (ARK Invest) 今年不斷買進特斯拉下跌的股票，這家電動車製造商有望重新成為「女股神」旗艦基金的頭號重倉股。 ARK 的每日交易數據顯示，自去年 12 月以來，其旗艦基金方舟創新 ETF(ARKK-US) 購買了超過 230 萬股特斯拉股票，權重提高到約 9.6%，僅次於目前最大重倉股 Coinbase(COIN-US) 的 9.86%。值得注意的是，年初至今，特斯拉已經累計下跌超 33%。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 0.63%，至每股 72.11 美元

根據多家媒體周一 (8 日) 報導，阿里巴巴將對從美國到新加坡國際客戶的雲端服務產品價格最多降至 59%，這與該公司在中國大打折扣策略如處一轍，也是阿里雲今年迄今為止的第二輪降低產品費用，表明競爭正在加劇。

Netflix(NFLX-US) 早盤股價下跌 0.80%，至每股 631.12 美元

Netflix 獲得華爾街調升目標價，一位分析師稱讚該公司是「串流媒體戰爭的贏家」。Pivotal Research Group 分析師 Jeffrey Wlodarczak 周五發布報告，將 Netflix 的目標股價自每股 700 美元上調至 765 美元，並維持「買進」評級，主張他對 Netflix 今年及以後的訂閱人數和每用戶平均收入 (ARPU) 的預測更高。FactSet 的數據顯示，華爾街分析師的目標價為 615.67 美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：