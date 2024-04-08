Telegraph：殼牌考慮轉赴美國掛牌 英國股票出走潮可能加劇

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-08 23:10

根據英國媒體《Telegraph》周一 (8 日) 報導，殼牌 (Shell) 正考慮從倫敦證交所 (London Stock Exchange) 下市，並前往紐約證交所 (New York Stock Exchange) 上市。這將是迄今為止對陷入困境的英國股市的最大打擊。

消息傳出後，殼牌 (SHEL-US) 周一美股 ADR 小漲 0.24%，每股暫報 71.45 美元。

殼牌執行長薩萬 (Wael Sawan) 表示，公司正在考慮上市的「所有選擇」，目前投資人擔心該公司受到低估。他說：「我有一個明顯被低估的地方。」

報導指出，薩萬這番言論將引發人們的擔憂，即殼牌可能成為最新一家逃離倫敦股市的公司。殼牌是富時 100 指數 (FTSE 100) 成分股中市值最大的公司，市值約 1,800 億英鎊。傳統上，該指數一直由石油和天然氣公司以及礦業和大宗商品類股主導。

但投資人對環境、社會和治理 (ESG) 措施的日益關注，已經開始威脅到這一地位，大公司開始轉向美國，美國現在是全球最大的石油生產國。

值得注意的是，殼牌任何從倫敦遷出的決定都需要在股東投票中獲得至少 75% 的批准，而也將加劇人們的擔憂。其競爭對手、能源巨擘英國石油公司 (BP-US) 也可能跟進， BP 是富時 100 指數成分股中第五大公司。

另一方面，殼牌目前正尋求將業務從石油和天然氣轉向更環保的能源，但其混合策略有可能疏遠關注利潤的傳統投資人，同時也無法安撫更多關注氣候變遷的激進投資人。

薩萬表示，他專注於一項為期兩年半的轉型計畫，他稱之為「衝刺」(sprint)，目的是讓公司瘦身，提高估值。

殼牌的目標是到明年年底將營運成本降低 30 億美元 (24 億英鎊)，將資本支出範圍降低到 220 億至 250 億美元之間，並透過股利和回購高達 40% 的現金流來實現股東回報。

分析指出，一系列令人失望的首次公開發行 (IPO) 以及投資者對英國經濟的悲觀情緒，已導致多個行業的企業大批撤離。

近幾個月來，晶片巨擘安謀 (ARM-US)、建築材料供應商 CRH、Paddy Power 的所有者 Flutter 和旅遊業者途易集團等公司紛紛離開倫敦。今年隨著投資人從英國股市基金撤出更多資金，逃離倫敦股市的潮有所加速。