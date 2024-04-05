路透：美國和歐盟在新的半導體協議中盯上中國傳統晶片

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-05 20:20

根據路透周五 (5 日) 報導，美國和歐盟承諾將合作延長三年，以確認半導體產業的干擾，特別是來自中國的主流「傳統」(legacy)晶片。

美國和歐盟周五結束為期兩天的歐盟 - 美國貿易和技術委員會會議 (TTC)，並就會議成果發表一份長達 12 頁的聯合聲明。聲明表示，雙方將分享有關「非市場」(non-market) 政策和做法的市場情報(雙方認為這些政策和做法在中國盛行)，並且就解決全球供應鏈扭曲的計畫行動進行磋商。

負責歐盟科技政策的歐盟執委會副主席維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 表示，歐盟和美國正在就傳統半導體「採取下一步行動」。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 同日在記者會上說，用於汽車、家電和醫療設備的傳統晶片約有 60% 是中國生產，未來幾年可能也是如。她說：「我們知道，中國政府給該產業提供大量補貼，可能嚴重扭曲市場，而這就是我們會留意的原因。」

雷蒙多表示，美國商務部已經啟動一項市場扭曲評估調查，與此同時，歐盟也很快會展開類似調查，雙方將會分享彼此的調查結果。