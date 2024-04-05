美銀：第一季科技股資金流入創歷史第三高

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-05 20:10

美國銀行全球研究 (BofA Global Research) 周五 (5 日) 表示，今年第一季科技股流入 186 億美元，創有紀錄以來第三大單季資金流入，過去一周也相當吸金，與此同時還有大量資金流向現金與債券。

美銀援引 EPFR 數據，截至本周三的過去 7 天，現金等額貨幣市場基金流入 818 億美元，創 13 周以來最大。該行將資金流入歸因於季末效應。

美銀表示，本周整體股市流入 142 億美元，其中科技股流入 11 億美元、債券流入 134 億美元、投資級公司債流入 97 億美元。

該數據不包括本周四，受中東緊張局勢導致油價上升的拖累，美股三大指數均下跌約 1%，其中標普 500 指數有望創下去年 10 月以來最大單周跌幅。

至於現金部分，美銀指出，在過去 5 個聯準會 (Fed) 降息周其中，貨幣市場基金的現金留在預期首次升息時上升，在 Fed 開始降息後大幅放緩，在降息周期開始 12 個月後開始流出。

該行分析師在報告中寫道：「現金在 (資產管理) 中的占比將因降息而下滑，因為現今表現遜於其他資產。」