〈美股早盤〉3月非農就業報告超預期 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-05 21:42

美股主要指數周五 (5 日) 開高，此前 3 月非農就業數據遠超預期，顯示出就業市場的韌性，儘管這意味著聯準會 (Fed) 不急著降息。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 50 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.1%。

儘管市場押注利率將在更長時間內維持較高水準，但穩定的就業報告顯示美國經濟正在強勁成長，美股主要指數期貨隨之上漲，美債殖利率與美元一同攀升。

美股開盤前，標普 500 指數期貨顯示，美國股市基準指數將彌補本周的跌幅。本周的跌幅是由聯準會 (Fed) 押注的鷹派重新定價以及地緣政治緊張局勢加劇引發的。 10 年期美國公債殖利率上漲 7 個基點，至 4.38%、美元兌所有已開發國家貨幣都有所升值。

美國 3 月的就業成長達到近一年來新高而且失業率下降，顯示強勁的勞動力市場正在支撐經濟。3 月非農就業人數增加 30.3 萬人，前兩個月就業人數增幅加起來為 2.2 萬人；失業率降至 3.8%。

Key Wealth 分析師 George Mateyo 認為，有鑑於潛在的經濟實力，Fed 可能需要重新考慮今年 3 次降息的立場，這種態勢可能改變的原因是樂觀的——經濟表現良好，對高利率的容忍度好於大多數人的預期。

截至台北時間周五（5 日）22 時許：

焦點個股：

Stellantis (STLA-US) 早盤股價下跌 0.08%，至每股 26.56 美元

FIM-CISL 工會周五表示，今年前三個月 Stellantis (STLA-US) 義大利廠的乘用車和貨車產量年減 9.8% 至 17 萬 415 輛。該汽車製造商正與義大利政府就一項計劃進行討論，以扭轉該國多年來產量下降的趨勢，並在 2030 年前將其產量恢復到 100 萬輛，這意味著總體產量增長約 25%。

嬌生 (JNJ-US) 早盤股價下跌 0.21%，至每股 152.19 美元

根據多家媒體周五報導，嬌生同意以每股 335 美元的現金約 131 億美元，收購 Shockwave Medical，強化其在製造心臟病醫療設備方面的擴張，這也是嬌生自 2022 年以 166 億美元收購 Abiomed 以來最大一筆交易。兩家公司表示，這筆交易將於今年年中完成。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 1.33%，至每股 517.72 美元

臉書和 Instagram 的母公司 Meta 股價在周四觸及新高 530 美元，隨後小幅回落，最終收盤上漲 0.82%。該公司的歷史最高收盤價仍為 3 月 7 日創下的 512.19 美元。 Meta 的股價今年已上漲 44%，過去 12 個月上漲了 142%。自 2022 年 11 月股價跌至略低於 90 美元的低點以來，該股已飆升了 486%。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月非農新增就業報 30.3 萬人，預期 21.2 萬人，修正後前值 27 萬人

美國 3 月失業率報 3.8%，預期 3.9%，前值 3.9%

美國 3 月平均每周工時報 34.4 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

美國 3 月平均每小時薪資年增率報 4.1%，預期 4.1%，前值 4.3%

美國 3 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，修正後前值 0.2%

美國 3 月勞動參與率報 62.7%，預期 62.6%，前值 62.5%

華爾街分析：

最大加密貨幣比特幣與第二大的以太幣的價格之比暗示，市場對加密貨幣的風險偏好可能會減弱。比特幣—以太幣價格的比例升至 20，達到 2021 年 4 月以來的最高水平，反映出市場對比特幣的需求更有彈性，而對以太幣則相反。