保瑞完成首個美國併購案 Q2正式合併美國Upsher-Smith藥廠

保瑞 (6472-TW) 今 (2) 日宣布,成功完成向日本製藥集團 Sawai Group Holdings Co., Ltd. 及日本住友商事集團收購位於美國明尼蘇達州的製藥公司 Upsher-Smith Laboratories, Inc. 的股權收購案。昨 (1) 日交割日起,Upsher-Smith 成為保瑞 100% 持股子公司。