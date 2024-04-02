保瑞完成首個美國併購案 Q2正式合併美國Upsher-Smith藥廠

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-02 15:12

保瑞 (6472-TW) 今 (2) 日宣布，成功完成向日本製藥集團 Sawai Group Holdings Co., Ltd. 及日本住友商事集團收購位於美國明尼蘇達州的製藥公司 Upsher-Smith Laboratories, Inc. 的股權收購案。昨 (1) 日交割日起，Upsher-Smith 成為保瑞 100% 持股子公司。

保瑞指出，Upsher-Smith 成為保瑞子公司後，保瑞集團董事長盛保熙成為 Upsher-Smith 董事長，Upsher-Smith 總經理季營運長 Rich Fisher 則繼續負責 Upsher-Smith 的營運管理。

盛保熙指出，此次收購交易為具意義的里程碑，為保瑞集團進軍美國市場的關鍵布局。盛保熙提到，美國為全球最大的藥品市場，收購 Upsher-Smith 便可在當地擁有自有的製造廠區，為旗下全球 CDMO 代工業務以最有效率的方式，取得所需要的產能規模與服務廣度、加速拓展美國市場與全球業務。

盛保熙進一步提到，透過整合 Upsher-Smith 在美國市場深耕的優勢，將強化保瑞在美國銷售業務的成長動能。盛保熙特別點出，Upsher-Smith 在特殊 / 品牌學名藥的投資布局，將為保瑞集團旗下負責美國市場業務的安成藥業，帶進完全互補的產品組合與極具市場區隔的銷售渠道。