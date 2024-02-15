保瑞元月營收12.25億元 年減逾3成

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-15 10:24

保瑞 (6472-TW) 今 (15) 日公告營收，隨著全球代工 CDMO 業務成長下，推升元月營收 12.25 億元，月增 28.9%，不過在子公司安成藥不代理癌症用藥，年減 35.39%。

CDMO 業務方面，保瑞指出，全球代工 CDMO 業務隨著旗下客戶產品持續增加，其業績月增近 20%、年增逾 10%，今年預計將協助旗下客戶在全球市場陸續上市 17 個商業量產品項，全年展望樂觀。

全球市場銷售業務部分，保瑞提到，雖然今年 1 月營收較去年同期減少逾 4 成，但若扣除 2023 年 1 月代理的低毛利癌症用藥 Paclitaxel PB for Particles Injectable Suspension 營收約 9.8 億元，今年 1 月全球市場銷售業務營收則較去年同期成長逾 5 成，並與去年 12 月相比、月增 36%。