〈美股盤後〉標普連五日刷新高 那指續創輝煌 三大指數周線齊揚超1%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-07-26 05:43

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標普連五日刷新高 那指續創輝煌 三大指數周線齊揚超1% (圖：shutterstock)

一週來看，道瓊週漲約 1.3%，那指漲幅約 1%，標普週線升約 1.5%。

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川普週四親訪聯準會總部翻修工地，曾對工程花費公開抱怨，令市場一度緊張。但川普隨後表示「沒有考慮開除鮑爾」，成功安撫投資人神經。

儘管美國與歐盟協議仍有「懸念」，美日達成初步協議，激勵市場押注更多雙邊談判將順利落地。

川普週五表示，美國與歐盟達成貿易協議的機率僅「五五波」，促使歐股週五走勢震盪，終場漲跌互見，投資人態度轉趨謹慎。

歐盟執委會主席馮德萊恩透露，他與川普達成共識，將於週日在蘇格蘭會晤，討論貿易議題。美中官員也將於下週在斯德哥爾摩會面，討論延後談判期限的可能性。

下週投資人將迎來超級關鍵週，包括聯準會政策會議、美國就業報告，以及蘋果、Meta、微軟等科技股壓軸財報。

更重要的是，8 月 1 日為川普設下的「貿易協議最後期限」，屆時若各國未與美國達成協議，否則將面臨所謂「對等關稅」調升。也因此，本週的多頭動能多少也帶著一點「FOMO」(害怕錯過) 氣息，投資人不想錯過任何一波可能被關稅點燃的行情。

美股週五 (25 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 208.01 點，或 0.47%，收 44,901.92 點。

那斯達克指數上漲 50.36 點，或 0.24%，收 21,108.32 點。

S&P 500 指數上漲 25.29 點，或 0.4%，收 6,388.64 點。

費城半導體指數上漲 1.49 點，或 0.03%，收 5,645.86 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 8.14 點，或 0.054%，收 15,109.22 點。

標普 11 大板塊多數收紅，材料、工業與非必需消費領漲。能源與通訊服務逆勢下跌，表現落後大盤。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 跌 0.30%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.06%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.53%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.55%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.34%。

台股 ADR 僅台積電收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.66%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.66%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.27%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 1.02%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 下殺 8.53% 至每股 20.70 美元。英特預測第三季虧損幅度恐將高於華爾街預期，並宣布大規模裁員計畫，預計年底前將員工總數降至 7.5 萬人，較 2024 年底減少 22%。

相較之下，鞋類品牌 Deckers (DECK-US) 財報亮眼，在 Hoka 與 Ugg 品牌帶動下，第一季銷售表現超出市場預期，股價應聲狂升 11.35% 至每股 116.85 美元。

關稅已使福斯汽車 2025 年上半年損失達 15 億美元，福斯汽車 (VWAGY-US) 執行長 Oliver Blume 告訴記者，公司正尋求與白宮達成協議，使其數十億美元的投資將獲得相應的關稅減免，股價上漲逾 3%。

微軟 (MSFT-US) 收紅 0.55% 至每股 513.71 美元。知情人士透露，微軟正著手調查旗下資安早期預警系統是否存在缺陷，可能讓中國駭客在 SharePoint 平台修補漏洞前即提前入侵並加以利用。

華爾街分析

投資人正為即將到來的超級財報週做好準備，屆時將有超過 150 家標普 500 指數公司公布最新業績。

美國銀行財富管理股票策略師 Terry Sandven 向 CNBC 表示：「牛市仍在繼續，這主要得益於良好的基本面。通膨穩定，利率區間波動，獲利呈上升趨勢，這些都為股市上漲提供了有利的回落空間。我們仍然預計，在本財報季期間，風險偏好將保持不變。」

瑞銀全球財富管理美洲首席投資長兼全球股票主管 Ulrike Hoffmann-Burchardi 稱：「聯準會獨立性面臨的威脅可能會在未來幾週持續對市場構成風險。在 8 月 1 日之前，貿易緊張局勢的再次升級，以及任何關稅對經濟造成損害的跡象，都可能帶來潛在風險。不過，鑑於全球股市處於歷史高位，預計市場波動只是暫時的。」