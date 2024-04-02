神盾華麗轉身純IP公司 效益今年下半年起顯現

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-02 12:31

IC 設計業者神盾 (6462-TW) 近年積極轉型，董事長羅森洲表示，併購日本 IP 業者 Curious 後，將挺進日本市場，未來也將結合乾瞻的基礎元件 (Foundation) IP 一同推向客戶，預期神盾未來將轉型成純 IP 業務導向的公司，相關效益將從今年下半年起開始發酵。

羅森洲指出，SONY 影像感測器全球市佔率第一，超過 50%，而影像感測器與影像處理器的傳輸過程中，需透過高速介面標準包括 C-PHY、D-PHY 等進行傳輸，但 SONY 在最高階市場仍採用特規級的 SLVC-EC，其 IP 即是由 Curious 獨家供應，等同有意採用 SONY 最高階產品的客戶都會需要 Curious 的 IP。

羅森洲說，在同樣高速的傳輸速度下，Curious IP 可大幅減少配線，讓傳輸通道設計更簡單，不僅有多通道設計，也可同時對接多顆感測器，滿足未來 AI 時代中生成圖或是更高畫質的圖片。

Curious 目前技術也獲得日本政府肯定，將其運用在衛星上，羅森洲看好，此次併購將有助公司一舉切入日本市場，未來更可將年初併購的乾瞻 Foundation IP 推廣給日本客戶，也可將 Curious IP 推廣至現有客戶群，強強聯手將綜效發揮到最大。