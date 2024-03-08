保瑞前2月營收年減39% 即日起買回千張庫藏股

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-08 11:08

保瑞 (6472-TW) 今 (8) 日公告營收，受到農曆年假工作天數減少、子公司調整產品線影響延續，導致 2 月營收 8.8 億元，月減 28.18%、年減 44.15%；前 2 月營收 21.05 億元，年減 39.36%；董事會也決議即日起買回 1000 張庫藏股。

公司表示，雖然受到農曆年假、台灣廠區部分產品出貨時程調整影響，使得 2 月合併營收較上月減少，不過旗下加拿大廠受惠去年中新代工品項量產上市，已連續兩個月繳出月增；全球市場銷售業務方面，子公司安成藥去年 12 月取得 Topiramate Capsules 學名藥證，也已經順利在美國上市，持續累加產品組合及成長動能。

保瑞相隔兩年再度祭出庫藏股，將自 3 月 8 日至 5 月 7 日買回 1000 張，買回價格區間 600 至 808 元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

保瑞去年第四季營收 32.06 億元，季增 4.23%、年減 39.5%；毛利率 52.93%，季減 0.53 個百分點、年增 32.3 個百分點；營益率 35.43%，季減 4.21 個百分點、年增 23.02 個百分點；稅後純益 5.66 億元，季減 22.85%、年增 40.05%，每股純益 5.57 元。