美生物安全法案加速去中化 保瑞湧入CDMO訂單

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-12 12:23

美國衆議院今年初就推出相關草案，擬禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的設備及服務，或是與這些公司簽訂、續約或擴展合約，此外，美國聯邦政府所資助的醫療供應商也不被允許與受限制企業合作，市場認為，此法案就是劍指中國生技公司。

儘管該法案尚未生效，但其進展仍對生技帶來重大阻力，除了中國大藥廠藥明康德和藥明生物大部分營收來自美國；美國製藥公司也積極尋求中國以外的供應商。

保瑞做為國內生產規模最大的 CDMO 藥廠，盛保熙提到，此法案不僅藥廠受到限制，政府軍方用藥也有所影響，尤其美國市場是生技業最大金主，隨著法案推進、美國通膨讓資金緊縮，台灣資本市場樂觀、持續往前衝，更讓台灣生技業未來一兩年出現大好機會。