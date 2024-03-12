美生物安全法案加速去中化 保瑞湧入CDMO訂單
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-12 12:23
美國參議院聽證會近期批准《生物安全法案》，可能禁止與中國生物技術公司業務往來，此法案也催促美國製藥公司急尋中國以外的製藥商。保瑞 (6472-TW) 董事長盛保熙透露，許多美國製藥公司轉單需求迫切，也有與多家美國公司接洽中，該法案對於台灣生技產業來說也是很好的機會。
美國衆議院今年初就推出相關草案，擬禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的設備及服務，或是與這些公司簽訂、續約或擴展合約，此外，美國聯邦政府所資助的醫療供應商也不被允許與受限制企業合作，市場認為，此法案就是劍指中國生技公司。
儘管該法案尚未生效，但其進展仍對生技帶來重大阻力，除了中國大藥廠藥明康德和藥明生物大部分營收來自美國；美國製藥公司也積極尋求中國以外的供應商。
保瑞做為國內生產規模最大的 CDMO 藥廠，盛保熙提到，此法案不僅藥廠受到限制，政府軍方用藥也有所影響，尤其美國市場是生技業最大金主，隨著法案推進、美國通膨讓資金緊縮，台灣資本市場樂觀、持續往前衝，更讓台灣生技業未來一兩年出現大好機會。
保瑞近年併購頻頻，今年初更以不超過 2.1 億美元、約新台幣 66 億元，收購日本製藥集團 Sawai Group Holdings Co., Ltd. 及日本住友商事集團共同持有的美國製藥公司 Upsher-Smith，此併購案成為保瑞集團進軍美國市場的第一個灘頭堡，若 3、4 月順利通過公平會審查，CDMO 業務營收將顯著跳增。
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