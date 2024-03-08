保瑞手握三大策略優勢 無懼胃食道逆流競品上市競爭

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-08 17:26

保瑞 (6472-TW) 藥品銷售業務與 CDMO(委託代工暨製造服務) 業務雙引擎策略持續發威，董事長盛保熙今 (8) 日表示，儘管子公司安成藥的胃食道逆流用藥有新競爭對手加入，該產品營收會略微下修，不過安成藥併購的 6 個品牌藥陸續上市，後續還會併入新的品牌藥，以及 CDMO 業務今年會有逾 10 個新品放量都會補上胃食道逆流用藥衰退缺口，今年整體營運仍正向看待。

藥品銷售業務方面，盛保熙坦言，安成藥搶攻的胃食道逆流用藥市場，今年會出現第二家競爭對手，由於該競品上市是已預期會發生，目前看來尚未有惡劣的競爭態勢。

不過，安成藥轉而授權引進的 6 個品牌藥，去年 9 月陸續開始銷售，預計今年都會全數上市。另外，安成藥也持續評估其他品牌藥，藉此擴增產品線。

CDMO 業務部分，盛保熙表示，去年有加入 30 多個新案，今年會有 10 多個案子會取證量產，其中首個美國量產產品，就是台新藥 (6838-TW) 的眼藥產品，預計今年中上市。