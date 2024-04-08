設備廠迅得結合聯策及科嶠共赴泰國設廠搶自動化商機

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 15:53

台商 PCB 廠積極切入在中國大陸以外的東南地區如泰國、越南等地設廠，由這樣的投資也引爆設備廠的新商機，由迅得 (6438-TW) 結合聯策 (6658-TW) 及科嶠 (4542-TW) 赴泰國投資設廠，今 (8) 日指出，在泰國取得現有土地及廠房 2882 坪，採取更長遠的進行整合並籌劃在地生產、供應大動作。

原由迅得導在中國大陸淮安成立的江蘇迅聯科公司，主要股東包括 AOI 設備廠聯策及乾燥設備科嶠，江蘇迅聯科公司在 2022 年成立後，原來規劃在江蘇淮安大動作設廠的計畫，則在 PCB 廠大舉轉住泰國投資風潮之下出現微妙轉向，淮安的江蘇迅聯科公司決定赴泰國 500 萬美元設廠，主要是市場需求來源的改變。

迅得副董事長王年清指出，三家設備廠合資成立的江蘇迅聯科公司，由迅得持股 60%，原規劃在江蘇淮安的投資計畫，目前暫時以租用廠房取代原規劃的大舉購地設廠案，而透過江蘇迅聯科公司，則在泰國擇地設廠；此一泰國投資案的執行，除爲滿足台商在泰國 PCB 廠生產設備的需求之外，未來將進一步在地開發自動化等高階生產設備擴大在泰國市場的營運規模。

迅得認為，台商 PCB 廠泰國設廠的設備需求最快將從 2024 年下半年起浮現，並延續到 2025 年。甚至，目前連陸系的 PCB 廠也在往海外投資，迅得也因此受惠，並已獲 150 萬美元的陸系 PCB 廠海外訂單。

而牧德科技 (3563-TW) 深耕東南亞市場，配合客戶在 2024 開始較密集在泰國建廠裝機，牧德科技宣布泰國分公司在今年 3 月 1 日正式投入運營，主要爲搶食各路 PCB 廠在泰國設廠的設備商機。