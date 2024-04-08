啟碁擴大布局墨西哥取得工廠 強化全球製造能力

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-08 10:50

網通廠啟碁 (6285-TW) 今 (8) 日宣布，在 4 月 4 日取得 Resido 在墨西哥華雷斯城的工廠，以及該工廠的營運項目和員工。啟碁指出，取得工廠後，能有效縮短供應鏈距離，加快應變速度，強化啟碁在全球的製造能力。

啟碁說明，這次取得 Resideo 公司 (Resideo Technologies Inc.) 旗下的 Resideo Manufacturas de Chihuahua，是啟碁拓展全球製造能力過程中，一項重大的進展。 Resideo 為美國上市公司，主要產品涵蓋家居舒適控制、能源管理和居家安防。此次交易的墨西哥華雷斯城工廠位在美墨邊境之間，鄰近德州埃爾帕索市，在職員工約 850 人。

啟碁進一步提到，除了有助於擴大核心產品線，同時，在現今變化快速的供應鏈架構裡，確保公司能持續成長並維持韌性。工廠既有的先進設備和深具戰略價值的地理位置，將有助啟碁拓展潛在市場，為客戶提供最佳生產流程，加快產品交付期程，在近岸外包趨勢中更具彈性。