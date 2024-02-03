降息前搶上車！長天期債券ETF具資本利得空間獲法人按讚

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-03 12:29

美國聯準會 (Fed) 一如預期將聯邦利率維持在 5.25%-5.5% 區間，FOMC 會議聲明更進一步刪除了升息的用詞，美國 10 年期公債殖利率隨之跌破 4%。資金持續搶進債券 ETF 基金，合計已有 6 檔突破千億元規模，投信法人普遍看好，美國降息循環指日可待，長天期債券相對具價差優勢，正是布局的好時機。

Fed 今年首場利率決策會議連四度決議利率不變，保持在 23 年高點，Fed 官員表示，在對通膨持續邁向 2% 目標更有信心之前，並不急於降息，但 2024 年降息趨勢仍確立。因此，在降息時程尚未明朗化前，中信美國公債 20 年 (00795B-TW) 經理人張瓈尹認為，美債殖利率在短期可能相對處於震盪階段，但長期仍具多頭趨勢。

張瓈尹指出，投資人在債券布局上可留意二點，第一，在高利率和信貸緊縮的環境下，對未來實質經濟的影響仍有不確定性，後續得持續關注企業獲利變化、經濟衰退疑慮等問題，因此看好高評級債券表現，包括全球信用評等最高的美國政府公債、A 等級以上的公司債等，不僅違約風險較低，同時在降息趨勢下，資本利得可期。

第二，當未來 Fed 啟動降息之際，長天期美國公債在資本利得表現的空間較大，主要是天期越長的債券對於市場利率波動的敏感度較大，當利率下降時，其表現也會優於天期較短的債券。

永豐 20 年美公債 (00857B-TW) 經理人周彥名指出，根據歷史經驗，2000/6/30-2004/6/30、2006/9/29-2008/12/31 及 2018/12/31-2020/3/31 三次 Fed 降息循環期間，美國長天期公債總報酬指數平均上漲 37.64%，相較於投資等級金融債上漲 22.01%、高信評公司債上漲 17.19% 或美國高收益債上漲 19.41，有著更優異的報酬表現。由此可見，美國公債在進入降息循環後，因利率敏感性高，且其安穩幾乎無違約風險的特質，較吸引資金進駐，資本利得空間也就相對大。

周彥名說，一般人參與美國長天期公債，美國長債 ETF 是一條簡便的投資管道，兼具投資門檻低、資訊透明、稅負等優勢。不過周彥名提醒，雖然受惠於降息預期，資金有轉入美債 ETF 趨勢，但短時間大量湧入，可能導致其產生溢價情形，投資人布局時應注意折溢價情形，避免買貴。

此外，凱基 ESG BBB 債 15+(00890B-TW) 基金經理人劉書銘表示，隨著升息循環結束，降息環境將有利整體債券投資，尤其在景氣仍具韌性、且深度衰退機率低的條件下，2024 年有較高可能性走向「預防性降息」。參考過去 1995 年以及 2019 年的預防性降息經驗，投資等級債與非投資等級債均有亮眼表現。

對於債券投資，劉書銘則建議，可以考慮位於信評中段之 A 級、BBB 級投資級債券及 BB 級、B 級的非投資等級債，在信用風險與利率風險之間取得平衡點，增加整體債券部位的息收及利差保護。