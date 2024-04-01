月月配00936迎首次除息 擬配0.11元年化配息率逾7%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-01 18:44

去年 11 月 8 日掛牌上、採月配息的台新臺灣永續高息中小型 ETF 基金 (00936-TW) 迎來上市後的首次除息，擬配 0.11 元，以 1 日收盤價 18.01 元計算，年化配息率達 7.33%，預計 4 月 17 日進行除息，最後買進日為 4 月 16 日，收益分配發放日為 5 月 8 日。

台新臺灣永續高息中小型 ETF 基金經理人黃鈺民表示，高息股若結合「中小」、「永續」二大優勢，可望創造更佳的股利率水準，據臺灣指數公司統計回測資料顯示，臺灣永續高息中小型股指數近三年（2021~2023）毎年股利率水準皆勝過 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選指數及臺灣加權股價指數，平均股利率回測數據高達 7.62%，顯示長期而言，投資於永續高息中小型股能創造最佳收益，為長期資產配置的好標的。



黃鈺民指出，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳。在特定題材發酵下，具備龐大的超額報酬潛力，中長期股價爆發力強，若投資組合加入中小型股，成長動能更強大。

另外，「永續」不僅是企業參與社會的責任，也是投資者對企業的檢核表， ESG 的行動與分數，能夠顯示出企業的永續經營及財務表現，因此，具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健，在基本面的支撐下，長期配股能力較佳。