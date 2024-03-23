日本勞資談判正式結果出爐 薪資漲幅5.25%寫11年新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-23 01:10

日本最大工會組織 Rengo 周五 (22 日) 宣布勞資談判正式結果，日本企業已同意今年加薪 5.25%，為 2013 年以來的最大漲幅。第二次年度勞資談判結果與一周前公布的 5.28% 的初步數據幾乎沒有變化，同意上調 5.25% 相當於每月平均上漲 16,379 日元。

更多的結果將於 4 月 4 日和 4 月 18 日公布，屆時將有更多的小公司揭曉勞資談判結果。Rengo 資深官員 Akira Nidaira 在記者會上表示：「我們將在 4 月 4 日的會議上研究薪資上漲趨勢的蔓延範圍」。

今年早些時候，分析師曾預估整體加薪幅度在 4% 左右，而去年的漲幅為 3.6%，創下了 30 年來的新高

Rengo 說，大公司的勞工要求每年加薪 5.85%，這是 30 年來首次超過 5%。除去定期加薪，Rengo 表示，工人獲得 3.64% 的基本工資漲幅，這是一個創紀錄的水準，也是薪資強度的關鍵風向球，因為它是獎金、遣散費和退休金的基礎。

日本首相岸田文雄表示，政府希望薪資上漲能惠及中小型企業，這些企業占日本企業總數的 99.7%，約占日本勞動力總數的 70%，但許多企業缺乏定價能力，無法將更高的成本轉嫁給客戶。