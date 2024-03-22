高盛：美企今年股票回購、併購購買股票規模將達到六年新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-22 20:45

根據路透周五 (22 日) 報導，高盛表示，美國企業透過更多股票回購和企業收購購買國內股票的規模今年將達到 6,250 億美元的 6 年新高，大致相當於共同基金和退休機構拋售的規模。

高盛美國股票策略師 Cormac Conners 在 3 月 21 日的一份報告中說：「股票回購的激增和現金併購的持續增長將是企業股票需求的主要推動力。」

該行本月早些時候表示，預估今年標普 500 指數成分股公司的股票回購規模將增加 13%，達到 9,250 億美元，明年將超過 1 兆美元。

高盛警告稱，今年的股票發行將抵消部分購買。不過，據估計，更大的抵銷作用將來自共同基金和退休基金分別淨賣出 3,000 億美元和 3,250 億美元的股票。

Conners 說，共同基金資金外流的原因是投資人從積極管理的基金湧向被動型指數基金和指數型基金 (ETF)，而退休基金將把資金轉向債券等風險較低的資產。

另外，由於 11 月的美國總統選舉，外國投資人今年將拋售售價值 500 億美元的美國股票，這與去年 1,790 億美元的拋售規模形成鮮明對比。

Conners 說：「美國是全球的避風港…… 然而，隨著今年晚些時候的總統選舉，國內的不確定性可能會上升。」

高盛表示，除企業本身，美國家庭今年將成為國內股票的淨買家，價值 1,000 億美元，扭轉 2023 年淨賣家的局面。